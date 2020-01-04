«Реал» и «Ливерпуль» интересуются форвардом «Лилля» Осименом

Нападающий «Лилля» Виктор Осимен попал в сферу интересов европейских топ-клубов, сообщает испанское издание Marca.

По имеющейся информации, на футболиста претендуют «Реал» и «Ливерпуль». Ранее он перешел в «Лилль» из «Шарлеруа» за 12 миллионов евро. Нигериец также выступал за «Вольфсбург» и в интервью рассказал, что до перехода в немецкий клуб им интересовался «Спартак».

22-летний футболист в текущем сезоне провел 24 матча за «Лилль» и забил 13 мячей при четырех голевых передачах.