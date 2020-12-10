«Реал» и «Барселона» заинтересованы в покупке Холанна у «Боруссии»
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн может в зимнее трансферное окно покинуть команду, сообщает Football Espana. В форварде заинтересованы ряд топ-клубов, среди которых «Реал» и «Барселона».
По данным источника, немецкий клуб готов продать 20-летнего футболиста за 75 миллионов евро. Однако это только начальная цена. Сумма может увеличиться, так как агентом игрока является Мино Райола. Его комиссия и гонорар отцу Холанна может удвоить начальную сумму.
Сообщалось, когда футболист переходил в немецкий клуб, его агент получил около 15 миллионов евро.
В «Боруссию» форвард перешел из «Зальцбурга» в декабре 2019 года за 20 миллионов евро. Его контракт с командой рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне игрок участвовал в 8 матчах бундеслиги, забив 10 голов и сделал 2 результативные передачи.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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