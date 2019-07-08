"Реал" хочет продать Хамеса Родригеса не в "Атлетико", а в "Наполи"

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает AS, интерес к колумбийцу проявляет "Наполи".

Основным претендентом на 27-летнего Родригеса считается "Атлетико", но "Реал" не хочет отдавать игрока конкурентам. Главной проблемой для "Королевского клуба" остается то, что "Наполи" предлагает меньшую сумму за футболиста.

Последние два сезона Родригес провел на правах аренды в "Баварии". За мюнхенцев он в общей сложности отыграл 67 матчей и забил 15 голов во всех турнирах.