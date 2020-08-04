«Реал» готов приобрести 18-летнего защитника «Спортинга» за 45 миллионов евро

Защитник лиссабонского «Спортинга» Нуну Мендеш может перейти в «Реал», сообщает Record.

По сведениям источника, мадридцы готовы заплатить за 18-летнего португальца 45 млн евро, которые прописаны в отступных. Контракт игрока со «Спортингом» рассчитан до 2025 года.

Также сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне Мендеш провел девять матчей в чемпионате Португалии и не отметился результативными действиями. Также на его счету 17 встреч в молодежном первенстве Португалии, где он забил гол и отдал результативную передачу.