Рамос летом может перейти в «ПСЖ» или «Ювентус»

Защитник «Реала» Серхио Рамос летом может сменить клуб, сообщает Football Italia.

По данным источника, у 34-летнего испанца следующим летом заканчивается контракт с мадридцами. «ПСЖ» и «Ювентус» ждут этого момента, чтобы предложить Рамосу свое соглашение. Если верить СМИ, на данный момент зарплата защитника составляет около 12 миллионов евро.

Серхио Рамос пришел в «Реал» в 2005 году. За 15 лет защитник стал капитаном клуба и провел 654 матча во всех турнирах, забив 98 мячей.

Вместе с «Реалом» Рамос стал четырехкратным обладателем Лиги чемпионов, пятикратным чемпионом Испании и двукратным победителем Кубка страны.