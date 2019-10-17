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Ракитич отклонил предложение «Манчестер Юнайтед»

17 октября 2019, 16:10
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Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич, намеревающийся покинуть клуб, отклонил предложение «Манчестер Юнайтед», сообщает Calciomercato. Каталонцы решили сделать ставку на более молодых игроков, хавбек рассматривает варианты продолжения карьеры в других клубах

Контракт 31-летнего хорвата с «Барселоной» рассчитан до 2021 года. Портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 35 миллионов евро. В этом сезоне он выходил на поле только в шести матчах, проводя в среднем на поле по полчаса.

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