«Атлетико» хочет приобрести полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича, сообщают испанские СМИ.

По данным Cadena SER, хорват является главной трансферной целью «матрасников». Мадридский клуб сделает предложение летом нынешнего года. Контракт игрока с «Барсой» истекает в 2021 году, и клуб может согласиться на трансфер, чтобы через год не отпускать хорвата бесплатно.

31-летний Иван Ракитич в текущем сезоне провел 24 матча за «Барселону» и сделал три результативные передачи.