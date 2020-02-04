Ракитич — главная цель «Атлетико»
11:13
«Атлетико» хочет приобрести полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича, сообщают испанские СМИ.
По данным Cadena SER, хорват является главной трансферной целью «матрасников». Мадридский клуб сделает предложение летом нынешнего года. Контракт игрока с «Барсой» истекает в 2021 году, и клуб может согласиться на трансфер, чтобы через год не отпускать хорвата бесплатно.
31-летний Иван Ракитич в текущем сезоне провел 24 матча за «Барселону» и сделал три результативные передачи.
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