Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Пьяца близок к переходу из «Ювентуса» в «Кальяри»

28 января 2020, 17:21
Теги:

Форвард «Ювентуса» Марко Пьяца в ближайшее время может стать игроком «Кальяри», сообщает итальянская версия сайта Goal.com.

Сообщается, что речь идет об аренде на полтора года с правом выкупа за 12 миллионов евро. При этом хорват продлит контракт с «Юве» до 2023 года, но клуб при этом рассчитывает в будущем продать его на постоянной основе.

24-летний футболист в текущем сезоне провел один матч за «Ювентус». Он отыграл 15 минут в 1/8 финала Кубка Италии против «Удинезе» (4:0).

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир