"ПСЖ" предложил за Дибалу 60 миллионов евро

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может перейти в "ПСЖ". Чемпион Франции предложил за аргентинского форварда 60 миллионов евро, сообщает InfoSport+. Сам игрок хотел бы остаться в "Ювентусе". Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении 25-летнего нападающего.

В прошлом сезоне Дибала провел 42 матча за "Ювентус", забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. Его контракт с итальянским клубом будет действовать до 30 июня 2022 года. А его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, составляет 85 миллионов евро.

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