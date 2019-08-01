"ПСЖ" оценивает Неймара в 300 миллионов евро

"ПСЖ" хочет получить за нападающего Неймара в 300 миллионов евро, cообщает L`Equipe.

Главным претендентом на бразильца считается "Барселона". Сам игрок также заявлял о желании вернуться в испанский клуб. Действующий контракт Неймара с "ПСЖ" рассчитан до июня 2022 года.

В сезоне-2018/19 нападающий провел 28 матчей в составе "ПСЖ", забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Парижский клуб приобрел его у "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро. Сейчас его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, cоставляет 180 миллионов евро.