«ПСЖ» и «Бавария» интересуются Эмре Джаном

«Бавария» и «ПСЖ» проявляют интерес к полузащитнику «Ювентуса» Эмре Джану, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Calciomercato.it, немец не является первым выбором для главного тренера «Юве» Маурицио Сарри, и он дал добро на его возможный уход. Tuttosport указывает, что им интересуются «Бавария» и «ПСЖ».

25-летний футболист в прошедшем сезоне провел 37 матчей за «Юве» и забил четыре мяча при одном голевом пасе.

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