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«ПСЖ» и «Бавария» интересуются Эмре Джаном

18 августа 2019, 12:24
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«Бавария» и «ПСЖ» проявляют интерес к полузащитнику «Ювентуса» Эмре Джану, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Calciomercato.it, немец не является первым выбором для главного тренера «Юве» Маурицио Сарри, и он дал добро на его возможный уход. Tuttosport указывает, что им интересуются «Бавария» и «ПСЖ».

25-летний футболист в прошедшем сезоне провел 37 матчей за «Юве» и забил четыре мяча при одном голевом пасе.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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