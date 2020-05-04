«ПСЖ» хочет приобрести Юмтити на замену Тиагу Силве

«ПСЖ» проявляет интерес к защитнику «Барселоны» Самюэлю Юмтити, сообщают испанские СМИ.

По данным Diario Sport, парижский клуб рассчитывает, что француз заменит Тиагу Силву. Контракт бразильца истекает 30 июня, стороны не договорились о его продлении.

Источник указывает, что защитник комфортно чувствует себя в «Барселоне» и надеется стать основным центральным защитником при Кике Сетьене. Его контракт истекает летом 2023 года. В соглашении прописана сумма отступных в 500 миллионов евро.

26-летний Самюэль Юмтити в текущем сезоне провел 16 матчей за «Барсу» во всех турнирах.