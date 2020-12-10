Президент «ПСЖ» прокомментировал информацию о переходе Месси
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал информацию о том, что команду может пополнить форвард «Барселоны» Лионель Месси.
«Знаете, мы уважаем другие клубы и хотим, чтобы другие клубы уважали нас, — цитирует президента RMC Sport. — Для меня Месси игрок «Барселоны». Мы уважаем «Барселону» и не можем говорить об этом сегодня».
Ранее сообщалось, что аргентинец может пополнить французский клуб по окончании сезона на правах свободного агента. 33-летний Лионель Месси в текущем сезоне провел 14 матчей за «Барсу» и забил семь мячей при четырех голевых передачах.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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