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Президент «ПСЖ» прокомментировал информацию о переходе Месси

10 декабря 2020, 17:21
Лионель Месси. Фото Twitter
Лионель Месси. Фото Twitter
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал информацию о том, что команду может пополнить форвард «Барселоны» Лионель Месси.

«Знаете, мы уважаем другие клубы и хотим, чтобы другие клубы уважали нас, — цитирует президента RMC Sport. — Для меня Месси игрок «Барселоны». Мы уважаем «Барселону» и не можем говорить об этом сегодня».

Ранее сообщалось, что аргентинец может пополнить французский клуб по окончании сезона на правах свободного агента. 33-летний Лионель Месси в текущем сезоне провел 14 матчей за «Барсу» и забил семь мячей при четырех голевых передачах.

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