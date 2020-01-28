Политано стал игроком «Наполи»

Нападающий «Интера» Маттео Политано перешел в «Наполи», сообщает официальный сайт неаполитанского клуба.

Он перешел на правах аренды на 18 месяцев с обязательством выкупа. Ранее сообщалось, что он может перейти в «Рому».

26-летний итальянец в текущем сезоне провел 15 матчей за «Интер».