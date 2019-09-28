Погба хочет уйти из «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в зимнее трансферное окно желает уйти из команды, сообщает OK Diario. Ранее появилась информация, что он готов продлить контракт с клубом, но только на улучшенных условиях, по которым хочет получать 600 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В летнее трансферное окно 26-летнего Погба пытался приобрести «Реал». Манкунианцы были готовы расстаться с французом за 165 миллионов евро, но мадридцы не пошли на такие траты.

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