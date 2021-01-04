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Пирло заинтересован в переходе Жиру в «Ювентус»

4 января 2021, 04:08
Оливье Жиру. Фото Instagram
Оливье Жиру. Фото Instagram
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подтвердил, что ему интересен форвард «Челси» Оливье Жиру. Ранее появилась информация, что туринцы могут подписать француза.

— Трансферное окно откроется завтра, мы уже обсуждали с руководством, над чем нам работать и есть ли возможности, — цитирует DAZN Пирло. - Мы надеемся сделать ходы в ближайшие несколько дней. Жиру из «Челси»? Он был бы кстати! Но об этом лучше спросить у руководителей, они знают лучше меня о переговорах.

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