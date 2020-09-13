Перотти предложили «Зениту». Форвардом интересовался «Спартак»

Нападающий «Ромы» Диего Перотти может продолжить карьеру в чемпионате России, утверждает журналист Экрем Конур в своем Twitter. По информации источника, 32-летнего аргентинца предложили «Зениту», «Аль-Шабабу» и «Фенербахче».

Перотти хочет получать в новом клубе 3 миллиона евро в год. Такую зарплату готовы платить форварду только в «Аль-Шабабе».

Ранее сообщалось, что Перотти попал в сферу интересов «Спартака».

В сезоне-2019/20 Перотти провел за «Рому» 26 матчей, на его счету 6 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро. Его контракт с римской командой действует до конца июня 2021 года.