Перес настаивает на приглашении Неймара в «Реал». Он хочет отомстить «Барселоне»

Президент «Реала» Флорентино Перес настаивает на том, что мадридский клуб должен приобрести ?форварда «ПСЖ» Неймара, утверждает sport.es. По информации СМИ, главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан выступает против покупки 27-летнего бразильца.

Перес помнит о том, что Неймар был близок к переходу в «Реал» в 2013-м году, когда нападающего в последний момент перехватила «Барселона». Теперь испанский функционер намерен отомстить покупкой форварда каталонцам.

В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе парижан, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 180 миллионов евро. Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.