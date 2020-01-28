Переход Пьяцы в «Кальяри» может сорваться, клуб хочет подписать Гастона Перейро
28 января 2020, 22:54
Нападающий «Ювентуса» Марко Пьяца должен был перейти в «Кальяри», но теперь сделка под угрозой. Об этом сообщает итальянская версия сайта Goal.com.
Сообщается, что клуб из Сардинии теперь рассматривает другой вариант — уругвайского полузащитника ПСВ Гастона Перейро. О причинах возможного срыва перехода Пьяцы не сообщается.
Ранее речь идет шла аренде на полтора года с правом выкупа за 12 миллионов евро. 24-летний хорват в текущем сезоне провел один матч за «Ювентус». Он отыграл 15 минут в 1/8 финала Кубка Италии против «Удинезе» (4:0).
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