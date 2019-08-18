Переход Коноплянки в «Бешикташ» под угрозой срыва
Трансфер полузащитника «Шальке» Евгения Коноплянки в «Бешикташ» может не состояться, сообщает в своем Twitter журналист Sky Sport Deutschland Дирк Шларманн.
#Schalke — Update zu #Konoplyanka:— Dirk g. Schlarmann (@Sky_Dirk) August 17, 2019
Der Deal mit #Besiktas steht auf wackligen F??en, da Zahlungsmodalit?ten bislang nicht gekl?rt werden konnten. #S04 #SSNHD
По его информации, у сторон разногласия по поводу порядка оплаты. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 2,5 миллиона евро, но клубы не договорились о том, как именно будет осуществляться оплата. В частности, есть информация, что у «Шальке» и «Бешикташа» есть разногласия по количеству и последовательности траншей.
29-летний Евгений Коноплянка в прошлом сезоне провел 21 матч за «Шальке» и забил один мяч при двух голевых передачах.