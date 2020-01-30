Переход Эмре Джана в «Боруссию» может сорваться из-за Алькасера

Трансфер полузащитника «Ювентуса» Эмре Джана в дортмундскую «Боруссию» под вопросом, сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, «Юве» хочет продать игрока за 25-30 миллионов евро и ждет от «Боруссии» официального предложения. Его пока не последовало, так как клуб ждет трансфера форвард Пако Алькасера, который может вернуться в Испанию. Однако переход пока не осуществился, поэтому у Дортмунда пока нет денег на Джана.

26-летний немец в текущем сезоне провел восемь матчей за «Юве» во всех турнирах. Он не попал в заявку на Лигу чемпионов.