Переход Дибалы в "Тоттенхэм" сорвался

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала не перейдет в "Тоттенхэм". Как сообщает ВВС, туринский клуб принял решение отказаться от продажи 25-летнего аргентинца, хотя ранее появлялась информация, что стороны уже достигли договоренности. Сумма сделки должна была составить около 70 миллионов евро.

В прошлом сезоне Дибала в составе "Ювентуса" провел 42 матча, забил десять мячей и сделал пять голевых передач. По информации итальянских СМИ, туринцы могут продать Дибалу другому клубу. В частности, говорится об интересе к игроку со стороны "ПСЖ".