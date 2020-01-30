Пентек прибыл в Берлин на медосмотр в «Герте»
15:50
Форвард «Милана» Кшиштоф Пентек прилетел в Берлин, сообщает Sky Deutschland. Ему предстоит пройти медосмотр перед переходом в «Герту».
Ранее сообщалось, что клубы достигли договоренности о переходе, а сумма трансфера составит 27 миллионов евро. «Милан» отказался от предложения «Тоттенхэма», так как клуб не устраивал вариант с арендой.
В сезоне-2019/20 27-летний поляк забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Милан». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость поляка в 32 миллиона евро.
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