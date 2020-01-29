Пентек хочет перейти в «Тоттенхэм»

24-летний нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек выразил желание перейти в «Тоттенхэм», сообщает Daily Express. По словам источника, поляк считает, что ему подходит именно команда Жозе Моуринью. «Шпоры» ведут переговоры с «Миланом», но договоренностей достичь пока не удалось. Ранее сообщалось, что в услугах Пентека заинтересован еще один лондонский клуб «Челси».

В сезоне-2019/20 Пентек забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Милан». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость поляка в 32 миллиона евро.