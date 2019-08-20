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Паяч стал игроком «Дженоа»

20 августа 2019, 14:53
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Хорватский защитник Марко Паяч отправился в аренду «Дженоа», сообщает официальный сайт клуба. Его контракт принадлежит «Кальяри».

Соглашение рассчитано на один сезон. Аренда предусматривает опцию выкупа.

26-летний футболист в прошлом сезоне провел 14 матчей за «Кальяри» и забил два мяча при одной голевой передаче.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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