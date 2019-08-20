Паяч стал игроком «Дженоа»

Хорватский защитник Марко Паяч отправился в аренду «Дженоа», сообщает официальный сайт клуба. Его контракт принадлежит «Кальяри».

Соглашение рассчитано на один сезон. Аренда предусматривает опцию выкупа.

26-летний футболист в прошлом сезоне провел 14 матчей за «Кальяри» и забил два мяча при одной голевой передаче.

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