Паяч стал игроком «Дженоа»
20 августа 2019, 14:53
Хорватский защитник Марко Паяч отправился в аренду «Дженоа», сообщает официальный сайт клуба. Его контракт принадлежит «Кальяри».
Соглашение рассчитано на один сезон. Аренда предусматривает опцию выкупа.
26-летний футболист в прошлом сезоне провел 14 матчей за «Кальяри» и забил два мяча при одной голевой передаче.
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