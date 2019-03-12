Пату может вернуться из Китая в Бразилию

Бывший нападающий "Милана" Алешандре Пату близок к возвращению в Бразилию. Как сообщает Le Figaro, 29-летний бразилец ведет переговоры о расторжении контракта с клубом "Тяньцзинь Тяньхай", в заявку которого не попал в первых двух матчах нового сезона.

– Истина всегда восторжествует, никто не сможет ее скрыт, – написал на своей странице в Weibo Пату, говоря о своем конфликте с руководством клуба. – Ложь может только отсрочить неизбежное.

Пату перешел в китайский клуб два года назад из "Вильярреала" за 18 миллионов евро.