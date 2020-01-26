«Парма» интересуется Янузаем

«Парма» хочет арендовать у «Реал Сосьедада» полузащитника Аднана Янузая, сообщает Tuttomercatoweb. По информации источника, итальянский клуб рассматривает 24-летнего бельгийца в качестве усиления состава и намерен включить в предложение пункт о выкупе футболиста.

Ранее в СМИ сообщалось о переговорах представителей «Ромы» с «Сосьедадом» по поводу Янузая.

В сезоне-2019/20 Янузай провел 13 матчей за «Сосьедад» во всех турнирах, на счету бельгийца 4 забитых мяча и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.