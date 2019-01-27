Паредес покинул "Зенит"

Как сообщили "СЭ" коллеги с французского телеканала Antenne 2, 24-летний полузащитник Леандро Паредес покинул сбор "Зенита" в Катаре и отправился в Париж – о переходе хавбека в "ПСЖ" должно быть официально объявлено уже сегодня поздно вечером. Это произойдет на стадионе "Парк де Пренс" перед началом матча 22-го тура Лиги 1 с "Ренном"​ (начало – 23.00 по Москве).

Аргентинец подпишет контракт на 4,5 года, сине-бело-голубые получат в качестве компенсации 40 миллионов евро. Также соглашение предусматривает выплату питерцам еще до 7,5 миллионов в качестве бонусов за достижения футболиста в составе новой команды.

В этом сезоне Паредес провел за "Зенит" 22 официальные встречи, забив 4 мяча и сделав 5 голевых передач. (Сергей Егоров, Вячеслав Короткин)

Ракицкий начнет работать с "Зенитом" на втором сборе //

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