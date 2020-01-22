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Отец Кавани: «Есть большая вероятность того, что Эдинсон перейдет в «Атлетико»

12:24
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Отец нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани Луис прокомментировал интерес к сыну со стороны «Атлетико».

— Эдинсон хочет присоединиться к другому клубу в Европе, — цитирует Луиса Кавани El Chiringuito. — Мне было бы приятно, если бы он играл в «Атлетико».

Симеоне хочет его в январе. Томас Тухель тоже сказал, что нуждается в нем, чтобы помочь в Лиге чемпионов.

Я думаю, есть большая вероятность того, что он отправится в «Атлетико». Всегда есть возможность перейти в июне. Есть много других клубов, но когда вы даете слово команде, вы уважаете это решение.

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