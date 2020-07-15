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Осимен нанял нового агента и приблизился к переходу в «Наполи»

15 июля 2020, 17:04
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Форвард «Лилля» Виктор Осимен приблизился к переходу в «Наполи», сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, 21-летний нигериец сменил агента, так как тот больше интересовался тем, чтобы получить хорошие комиссионные, а не руководствовался интересами футболиста. Сейчас игрока представляет Уильям Д'Авила.

На счету Осимена 18 голов и 6 результативных передач в 38 матчах за «Лилль» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 27 миллионов фунтов.

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