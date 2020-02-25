Орлов сообщил, что у Кузяева есть предложения от «Динамо» и «Спартака»

Известный комментатор Геннадий Орлов в эфире «ГСО Live» рассказал о том, какие клубы интересуются полузащитником «Зенита» Далером Кузяевым.

— Кузяев у нас подвешен, — сказал Орлов в эфире «ГСО Live». — Мы не знаем, будет он играть, не будет. Он все время травмирован. Раз не проводит полноценные тренировки, то это значит, что он не готов. Потом он думает, где будет дальше играть. У него есть предложение от московского «Динамо» и «Спартака». Да, даже «Спартак» — они готовы пригласить его к себе. Может и заграницу уедет.

В текущем сезоне 27-летний Кузяев провел 17 матчей за сине-бело-голубых и сделал две результативные передачи.