Ориги может перебраться в серию А

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги зимой может стать игроком «Интера», сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, миланцы могут арендовать 25-летнего бельгийца с последующим правом выкупа за 10 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Ориги провел 7 матчей за «Ливерпуль», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.