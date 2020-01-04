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Оньекуру перешел из «Монако» в «Галатасарай». Ранее он отказал ЦСКА

4 января 2020, 12:33
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«Галатасарай» на своем официальном сайте объявил об аренде полузащитника «Монако» Хенри Оньекуру. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

22-летний нигериец уже выступал за турецкий клуб на правах аренды в прошлом сезоне. В этом сезоне на его счету четыре матча, в которых отметился одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Летом 2019 года игрок отказался от перехода в ЦСКА.

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