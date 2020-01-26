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Стало известно, сколько «Динамо» заплатило за трансфер Комличенко

26 января 2020, 16:30
Николай Комличенко. Фото instagram.com
Николай Комличенко. Фото instagram.com
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По данным «СЭ», окончательная сумма трансфера при переходе Николая Комличенко из «Млады Болеслав» в «Динамо» — 3,4 миллиона евро, а не 3,5, как сообщалось ранее.

Снизить цену еще на 100 тысяч евро удалось в последний день перед подписанием контракта. Сегодня 24-летний нападающий провел первую тренировку в составе бело-голубых на сборе в Турции. (Константин Алексеев)

В субботу «Динамо» объявило о подписании 24-летнего Комличенко. Срок контракта Николая с москвичами — 4,5 года.

В прошлом сезоне футболист провел 33 матча за чешскую «Младу», забил 29 голов. В нынешнем — 13 мячей в 20 встречах и 6 голевых передач.

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