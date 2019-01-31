Обмен: Силва отправился в аренду в "Монако", а Тилеманс - в "Лестер"

Полузащитник Юри Тилеманс перешел из "Монако" в "Лестер", где будет выступать на правах аренды до конца текущего сезона, а хавбек Адриэн Силва отправился в обратном направлении, сообщают Твиттеры клубов.

"Монако" арендовало 29-летнего португальца до конца сезона-2018/2019.

– Очень счастлив присоединится к "Монако". С нетерпением жду встречи с одноклубниками. Сделаю все возможное, чтобы помочь клубу исправить ситуацию в турнирной таблице, – приводит слова Силвы пресс-служба монегасков.

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