Обама покинул "Атлетико" и перешел в "Сельту"

Нападающий Соломон Обама покинул "Атлетико" U-19 и перешел в "Сельту" на правах свободного агента, сообщает Твиттер команды из Виго. Контракт будет действовать до конца июня 2023 года.
В текущем сезоне Обама сыграл в 20 матчах за "Атлетико" U-19 в рамках Юношеской лиги чемпионов и забил три гола.
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🚨 OFICIAL | Salomón Obama únese á canteira celeste. O prometedor dianteiro asina por catro tempadas e media e estará dispoñible tanto para o Celta B como para o Xuvenil de División de Honra. Benvido! pic.twitter.com/9nnG6nm70a– RC Celta (@RCCelta) 31 января 2019 г.
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