Обама покинул "Атлетико" и перешел в "Сельту"

Нападающий Соломон Обама покинул "Атлетико" U-19 и перешел в "Сельту" на правах свободного агента, сообщает Твиттер команды из Виго. Контракт будет действовать до конца июня 2023 года.

В текущем сезоне Обама сыграл в 20 матчах за "Атлетико" U-19 в рамках Юношеской лиги чемпионов и забил три гола.

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