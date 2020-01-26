«Ньюкасл» хочет взять Пако Алькасера в аренду с правом выкупа

«Ньюкасл» интересуется нападающим дортмундской «Боруссии» Пако Алькасером, сообщает Sky Sports со ссылкой на The Sun. По информации источника, «сороки» планируют взять 26-летнего испанца в аренду с опцией выкупа за 25 миллионов евро.

Сам форвард хочет сменить команду в связи с нехваткой игровой практики в преддверии Евро-2020. Сообщается, что в Алькасере также заинтересована «Валенсия».

В сезоне-2019/20 Алькасер провел 15 матчей за дортмундскую «Боруссию», на его счету 7 забитых мячей и 2 результативных передачи. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость испанского нападающего в 42 миллиона евро.