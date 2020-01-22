«Ньюкасл» хочет арендовать защитника «Тоттенхэма» Роуза

По информации The Telegraph, «Ньюкасл» хочет взять в аренду защитника «Тоттенхэма» Дэнни Роуза.

В 23-м туре чемпионата Англии левый защитник «сорок» Йетро Виллемс получил травму колена и выбыл до конца сезона, поэтому главный тренер команды Стив Брюс заинтересован в приобретении 29-летнего Роуза в качестве замены до лета.

Дэнни Роуз принял участие в 16 матчах «Тоттенхэма» в сезоне-2019/20, на его счету 2 голевых передачи (обе — в Лиге чемпионов) и 5 желтых карточек.

Ранее в СМИ появлялась информация о конфликте защитника сборной Англии и главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью, однако последний опроверг эту информацию во вторник, на пресс-конференции перед встречей с «Норвичем» в 24-м туре АПЛ.