"Ньюкасл" арендовал защитника у "Монако"

Левый защитник Антонио Баррека перешел из "Монако" в "Ньюкасл", сообщает официальный сайт английского клуба. "Сороки" взяли 23-летнего итальянца в аренду до конца сезона с правом выкупа.

- Я очень рад, что оказался здесь. Я принял это предложение с энтузиазмом, не могу дождаться начала выступлений. Я знаю, что "Ньюкасл" - выдающийся клуб, люди здесь очень любят футбол, а фанаты горой за команду. Премьер-лига - лучшая лига, так что для меня это дополнительная мотивация, - сказал Баррека.

Баррека перешел в "Монако" в начале сезона из "Торино" и провел девять матчей во всех турнирах.