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«Норвич» подписал полузащитника «Сошо» Ситти

28 января 2020, 23:57
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Полузащитник «Сошо» Мелвин Ситти перешел в «Норвич». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Сообщается, что контракт рассчитан до 2024 года. Остаток сезона футболист проведет в «Сошо» на правах аренды.

19-летний француз в текущем сезоне провел 13 матчей в Лиге 2.

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