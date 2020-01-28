«Норвич» подписал полузащитника «Сошо» Ситти

Полузащитник «Сошо» Мелвин Ситти перешел в «Норвич». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Welcome to City, Sitti! ?



We are delighted to confirm the signing of @FCSM_officiel midfielder Melvin Sitti!



?? https://t.co/E7sPhnftdX — Norwich City FC (@NorwichCityFC) January 28, 2020

Сообщается, что контракт рассчитан до 2024 года. Остаток сезона футболист проведет в «Сошо» на правах аренды.

19-летний француз в текущем сезоне провел 13 матчей в Лиге 2.