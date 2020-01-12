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«Норвич» арендовал у «Герты» хавбека сборной Словакии

12 января 2020, 19:50
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Полузащитник «Герты» Ондрей Дуда будет выступать до конца сезона-2019/20 за «Норвич» на правах аренды, информирует пресс-служба английского клуба. Соглашение с 25-летним словаком рассчитано до конца текущего сезона.

Дуда является игроком сборной Словакии. Вместе с национальной командой выступал на чемпионате Европы-2020.

В текущем сезоне Дуда провел 10 матчей за «Герту», забил один гол и сделал 3 результативные передачи.

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