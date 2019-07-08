Неймар отправится в Каталонию для ускорения переговоров с "Барселоной"

Нападающий "ПСЖ" Неймар заинтересован в переходе в "Барселону", утверждает sport.es. По информации СМИ, 27-летний бразилец в ближайшее время отправится в столицу Каталонии для ускорения переговоров с сине-гранатовыми.

Неймар также планирует заняться поисками жилья. Форвард хочет заселиться в дом, в котором жил до перехода в "ПСЖ".

В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе парижан, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 180 миллионов евро. Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год.

Ранее сообщалось, что Неймар написал игрокам каталонцев в WhatsApp, что скоро вернется в команду. Бразилец согласился на пятилетний контракт с сине-гранатовыми.

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