Нехайчик вернулся в БАТЭ
4 января 2020, 18:00
Полузащитник Павел Нехайчик стал игроком БАТЭ, сообщает официальный сайт белорусского клуба.
Сообщается, что футболист подписал долгосрочный контракт. Детали соглашения не указаны.
31-летний игрок является воспитанником БАТЭ и уже выступал за команду. Предыдущим его клубом было «Динамо-Брест». Также играл в России за московское «Динамо», «Томь» и «Оренбург».
Нехайчик — семикратный чемпион Белоруссии, двукратный обладатель Кубка страны, пятикратный победитель Суперкубка страны. С «Динамо» он дошел до финала Кубка России в сезоне-2011/12.
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