«Нефтехимик» объявил о подписании полузащитников «Рубина» и «Тамбова»
27 января 2020, 18:59
Пресс-служба «Нефтехимика» сообщает о подписании контрактов с тремя новыми игроками.
Хавбек Роман Акбашев перешел из «Рубина» в «Нефтехимик». В текущем сезоне полузащитник сыграл в одном матче за казанцев.
За команду из Нижнекамска также теперь будет выступать Данил Кленкин, ранее который принадлежал «Тамбову». В нынешнем сезоне провел три встречи за новичков РПЛ и не отметился результативными действиями.
Защитник «Авангарда» Алан Лелюкаев подписал соглашение с «Нефтехимиком». В сезоне-2019/20 принял участие в 17 матчах при одной голевой передаче.
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