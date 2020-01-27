«Нефтехимик» объявил о подписании полузащитников «Рубина» и «Тамбова»

Пресс-служба «Нефтехимика» сообщает о подписании контрактов с тремя новыми игроками.

Хавбек Роман Акбашев перешел из «Рубина» в «Нефтехимик». В текущем сезоне полузащитник сыграл в одном матче за казанцев.

За команду из Нижнекамска также теперь будет выступать Данил Кленкин, ранее который принадлежал «Тамбову». В нынешнем сезоне провел три встречи за новичков РПЛ и не отметился результативными действиями.

Защитник «Авангарда» Алан Лелюкаев подписал соглашение с «Нефтехимиком». В сезоне-2019/20 принял участие в 17 матчах при одной голевой передаче.