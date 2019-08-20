Натхо сделал пост о «Партизане», а Слуцкий дал совет Тошичу

Израильский полузащитник Бибрас Натхо стал игроком «Партизана». Об этом в Instagram сообщил сам футболист.

— Я очень рад перейти в «Партизан», — написал Натхо. — Очень рад новому этапу и с нетерпением жду возможности сыграть за команду и встретиться с болельщиками.

В комментариях ему пожелал удачи главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий. А полузащитник сербского клуба Зоран Тошич написал: «амиго, мы ждем тебя в Белграде». «Зоран, пожалуйста, контролируй Натхо», — прокомментировал Слуцкий. Тренер работал с Тошичем и Натхо в ЦСКА.

31-летний футболист в прошедшем сезоне провел 34 матча за «Олимпиакос», забил один мяч и сделал пять голевых передач. Ранее он выступал в России за «Рубин» и ЦСКА.