«Наполи» предложил 15 миллионов евро за Акунью, которым интересовался «Зенит»

Полузащитник «Спортинга» Маркос Акунья может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает Tuttosport, интерес к аргентинцу проявляют «Интер» и «Наполи». По данным источника, неаполитанцы уже предложили за Акунью 15 миллионов евро.

По данным источника, ранее Акунью пытался купить «Зенит», который предлагал за игрока 16 миллионов евро и 4 миллиона в виде бонусов за голы.

28-летний аргентинец в нынешнем сезоне в чемпионате Португалии провел 12 матчей, забил один мяч.