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«Наполи» интересуется Рикардо Родригесом, «Милан» готов отдать его в аренду

28 января 2020, 16:09
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Защитник «Милана» Рикардо Родригес близок к переходу в «Наполи» на правах аренды до конца сезона-2019/20, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, стороны уже договорились, в сделку включен пункт о праве выкупа 27-летнего швейцарца за 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Родригес может уйти в «Фенербахче», но у сторон возникли проблемы при переговорах.

Также известно, что «Милан» уже определился с заменой швейцарцу: Sky Sports писал об интересе клуба к 22-летнему защитнику «Уигана» Энтони Робинсону, который может обойтись «россонери» в 12 миллионов евро.

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