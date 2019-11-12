«Наполи» готов предложить «Зальцбургу» 40 миллионов евро за Холанн

«Наполи» хочет приобрести игроков «Зальцбурга» и «Генка», сообщают итальянские СМИ.

По данным La Gazzetta dello Sport, в сферу интересов неаполитанского клуба входят форвард «Зальцбурга» Эрлин Бреут Холанн и полузащитник «Генка» Сандер Берге. За первого из них клуб отдать 40 миллионов евро, за второго — 20 миллионов.

19-летний Холлан в текущем сезоне провел 18 матчей за «Зальцбург» и забил 26 мячей при шести голевых передачах. 21-летний Берге в 20 матчах за «Генк» забил дважды.

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