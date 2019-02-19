Нападающий "Спартака" Самбу близок к переходу в украинский клуб

Форвард "Спартака" Идриса Самбу, выступающий на правах аренды за бельгийский "Мускрон", может перейти в киевский "Арсенал", сообщает Footboom со ссылкой на телеканал "Футбол". Детали потенциальной сделки не разглашаются.
Самба является воспитанником "Порту". В "Спартак" 20-летний форвард перешел в 2017 году. Он играл только за "Спартак-2", за который провел 27 матчей и забил 4 гола.
В текущем сезоне Самба принял участие в семи встречах в составе "Мускрона" и отметился одним забитым мячом.
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https://www.footboom.com/ukrainian/high/1550510828--arsenal-kiyev-blizok-k-podpisaniyu-portugalskogo-forvarda-idrisy-sambu.html
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