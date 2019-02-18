Нани перешел из "Спортинга" в клуб MLS

Полузащитник Нани продолжит карьеру в клубе MLS "Орландо Сити". 32-летний португалец подписал трехлетний контракт с "Орландо". Этот сезон Нани начал в "Спортинге", провел за него 27 матчей и забил 8 голов. В американский клуб он перешел бесплатно, поскольку договорился с лиссабонцами о расторжении контракта.

Помимо "Спортинга", Нани выступал за "Манчестер Юнайтед", "Фенербахче" ,"Валенсию" и "Лацио". В составе "МЮ" он выиграл 12 трофеев, включая четыре чемпионата Англии и Лигу чемпионов.

За сборную Португалии он отыграл 112 встреч, забил 24 мяча, стал чемпионом Европы-2016, а также бронзовым призером Евро-2012 и Кубка конфедераций-2017.